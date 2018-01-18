27 января в лифте на «Гастроферме» состоится фестиваль «Зима в стиле хюгге».

Все желающие смогут посетить лекторий «Как красиво пережить зиму». Об этом расскажет Анна Жукова — hygge-эксперт, креативный продюсер Scandinavia Club. Также дизайнер Екатерина Плотникова расскажет, как создать дома уют, а корты «Гастрофермы» поделятся секретами приготовления зимних напитков: кофе, какао и чая. Попробовать их можно будет на дегустациях в кортах.

Для детей состоится представление кукольного театра «Этносказки», а для взрослых Scandinavia Club проведут мастер-класс по созданию подсвечников. Вдобавок к этому флористы Flowers of Coffee научат всех желающих создавать зимние цветочные композиции с хлопком.

Фестиваль начнется в 12:00, а завершится в 21:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 59. Вход свободный.

Хюгге — понятие, которое означает способность ценить обычные удовольствия жизни и наслаждаться моментом.

Источник: «Гастроферма»