Государственный музей архитектуры имени Щусева представил лекционную программу до мая 2018 года.

В рамках проекта «Авангардстрой. Архитектурный ритм революции», приуроченного к 100-летнему юбилею Октябрьской революции, до конца марта будут идти лекции, посвященные авангарду. Лекторы расскажут о домах-коммунах, городах будущего по проектам авангардистов, особенностях ленинградского авангарда и неосуществленном проекте Дворца Советов.

Посетителей также приглашают на другой курс — о преображении западноевропейских столиц в Новое время. Здесь пойдет речь о Вене, Париже, Берлине, Барселоне и Мадриде.

Для интересующихся отечественной архитектурой разработали лекции о русском барокко и зодчестве средневековой Руси. Дольше других — до конца апреля — продлятся встречи, на которых гости узнают об архитектуре и искусстве Венецианской республики VII–XVI веков.

Билеты на мероприятия поступают в продажу за час до начала лекции. В кассах можно приобрести лекционные билеты на весь сезон. Подробная программа встреч доступна здесь.

Источник: сайт музея имени Щусева