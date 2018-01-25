10 февраля сервис знакомств Tinder устроит футуристическую вечеринку в Императорском яхт-клубе на «Красном Октябре».

Tinder Ball посвятили понятию судьбы как одного из ключевых факторов, влияющих на жизнь человека. Весь вечер на нескольких сценах будут выступать локальные диджеи, а кульминацией вечеринки станет выход секретного хедлайнера. При оформлении площадки используют геометрические узоры, световые акценты и туман. Также от гостей потребуют соблюсти дресс-код в черно-белой гамме.

Шанс попасть на бал есть у каждого пользователя приложения Tinder в Москве — необходимо найти профиль мероприятия, свайпнуть вправо и следовать дальнейшим инструкциям. Регистрация продлится по 4 февраля.

Источник: представители Tinder