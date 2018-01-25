В академии re:Store 26 января пройдет лекция digital-артиста, посвященная цифровому искусству.

Digital Art (компьютерное или цифровое искусство) — направление, основанное на использовании компьютерных технологий. Результатом работы являются художественные произведения в цифровой форме.

Специально приглашенный гость встречи — участник программы 7-ой Московской биеннале современного искусства Kirill Rave. На лекции он расскажет о том, что такое digital art, как создавать необычные работы на iPhone, а также о разработчиках программ для этого вида искусства. C гостями также поделятся лучшими digital-приложениями.

Мероприятие состоится в лекционной аудитории магазина re:Store на Тверской. Продолжительность встречи — 1,5 часа. Желающим необходимо зарегистрироваться.

Источник: re:Store