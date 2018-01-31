«Яндекс.Переводчик» научился понимать современную лексику.

Теперь сервис умеет переводить на английский слова, которые появились в русском языке недавно. Большая их часть еще не включена в официальные словари. Среди них, например, интернет-сленг: «хайповый», «мемосы», «свитшот» , «майнинг» и другие.

«Яндекс.Переводчик» также может составить про них словарную статью с распространенными примерами использования.

Источник: «Яндекс»