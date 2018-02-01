Музей Москвы запустит цикл лекций молодых культурологов, которые пройдут в неформальной обстановке в пространстве выставки «Старая квартира».

Студенты Высшей школы экономики, исследующие быт советского времени, расскажут, как и почему менялась жизнь москвичей на протяжении последних 100 лет. Также посетители смогут узнать, как стать исследователем личных архивов и коллекций.

С расписанием квартирников, которые стартуют 8 февраля, можно ознакомиться на сайте музея.

Источник: пресс-служба Музея Москвы