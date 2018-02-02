Книжная распродажа издательства «Эксмо» состоится 10 февраля в пространстве Vernissage по адресу: Измайловское шоссе, 73ж.

Распродажа стартует в 10:00. Для участия нужно купить сумку и заполнить ее книгами. Маленькая сумка на 20 книг обойдется в 2 тысячи рублей, а большая, до 35 книг, будет стоить 3 тысячи рублей.

«На распродаже будет представлена российская и зарубежная проза остросюжетного, сентиментального, интеллектуального жанров издательства „Эксмо“, young adult литература и культовая классика издательства Like Book, а также легендарные комиксы издательства „Комильфо“», — говорится в пресс-релизе издательства.

Для участия в мероприятии нужна бесплатная регистрация.

Источник: «Эксмо»