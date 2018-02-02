В Москве отменили концерт американской группы Hercules & Love Affair, который должен был состояться в клубе Red 2 февраля.

Причиной такого решения стали проблемы на российской таможне. «Отмена концерта — правда. Дело в том, что оборудование артистов задержала российская таможня. Груз был неверно зарегистрирован при вылете группы из Лондона. Вины организаторов и клуба здесь нет. Надеемся, что появится возможность перенести дату выступления. Возврат билетов, если кто-то захочет это сделать, появится в ближайшее время», — рассказали The Village сотрудники клуба.

На концерте Hercules and Love Affair планировали представить свой четвертый альбом «Omnion», который вышел в сентябре 2017 года.

Hercules & Love Affair — электронное трио из Нью-Йорка, основанное в 2004 году диджеем Энди Батлером.

Источник: The Village