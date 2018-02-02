В течение двух дней, 13 и 14 февраля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» отметят День святого Валентина. Праздник состоится в рамках фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».

По этому случаю здесь пройдет шоу «Цветочный День всех влюбленных» с элементами театра, изобразительного искусства, вокальной и инструментальной музыки.

Организаторы обещают насыщенную программу. С произведениями французских, итальянских, немецких композиторов о любви выступят солисты московского оперного дуэта Open Opera Project. Специально для мероприятия в «Аптекарский огород» из Швейцарии привезут картины, посвященные романтике и любви. Зрителей также угостят напитком любви — красным вином.

Гостей — взрослых и детей от шести лет — ждут в Театре С.А.Д. к 19:00. Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн.

Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»