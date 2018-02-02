Музей истории Московского зоопарка открывает новую экспозицию. Гостям покажут останки доисторических животных, обитавших на территории Москвы 15 тысяч лет назад.

Выставка останков вымерших животных ледникового периода начнется 21 февраля. Здесь представят два бивня, позвонок и зуб молодого мамонта, а также два черепа взрослых бизонов.

Археологические находки обнаружили в геологическом слое при строительстве и благоустройстве столичных улиц. Экспонаты относятся к позднему плейстоцену — эпохе мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных львов и бизонов. Последнюю из находок, 10-килограммовый бивень мамонтенка, нашли в котловане у реки Сходня в 2017 году.

Источник: Сайт мэрии Москвы