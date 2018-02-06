Писатель Владимир Сорокин стал победителем литератураной премии «НОС» за роман «Манарага» о взаимоотношениях человечества с книгами. Также он получил приз зрительских симпатий, что стало первым случаем совпадения мнений профессионального и любительского жюри.

В новой номинации «Приз критического сообщества» награду получил Алексей Сальников за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» о жизни семьи из Екатеринбурга.

В шорт-лист также вошли следующие работы: «Текст» Дмитрия Глуховского, «В Советском союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Заххок» Владимира Медведева, «Иван Ауслендер» Германа Садулаева, «Белая кисть» Станислава Снытко, «Иншалла. Чеченский дневник» Анны Тугаревой и «Головастик и святые» Андрея Филимонова.

Все финалисты получают по 40 тысяч рублей. За приз зрительских симпатий и признание критиков вручаются по 200 тысяч рублей, а главная награда оценивается в 700 тысяч рублей.

В 2009 году фонд Михаила Прохорова учредил литературную премию «НОС». Она направлена на выявление и поддержку новых трендов в современной художественной литературе на русском языке.

Источник: оргкомитет премии «НОС»