В День святого Валентина, 14 февраля, на катке ВДНХ состоится акция «Любовь на льду».

Посетителям подарят наклейки со статусом «Мое сердце занято» или «Мое сердце свободно». «Те, кто еще не нашел свою любовь, смогут попытаться предсказать имя будущей второй половинки», — пояснили организаторы.

Также в 20:00 здесь пройдет флешмоб на самый долгий поцелуй, победители которого получат призы​. А под конец праздника посетители катка напишут на валентинках свои признания и запустят их в небо, привязав к ленте шара.

В праздничную программу также войдут любовные викторины, танцевальные мастер-классы и занятие по стрельбе из лука.

Источник: представители ВДНХ