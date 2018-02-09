Создатели фильма «Лето» о Викторе Цое раскрыли актерский состав картины.

На главную роль режиссер Кирилл Серебренников пригласил корейского актера Тео Ю, снимавшегося в фильмах «Один за другим» Ким Ки Дука, «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев, «В поисках Сеула» Бенсона Ли и «Равные» Дрейка Доримуса.

Майка Науменко сыграл фронтмен группы «Звери» Рома Зверь. Это его дебют в кино. В жену Науменко, Наталью, перевоплотилась звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

«Задачей режиссера было воссоздать атмосферу жизни советской „общины“, богемы и просто друзей, которые пили портвейн и слушали музыку, открывали свободу внутри себя, живя в отсутствие свободы. Все, что было у них, было и у нас: посиделки с друзьями, книги, музыка, разговоры на кухне до утра и любовь», — поделилась впечатлениями о съемках Старшенбаум.

Фильм «Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista. Сюжет картины разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Это история о знакомстве и отношениях 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становлении ленинградского рок-клуба и записи первого альбома музыканта.

Международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades. Продажи картины начнутся на международном кинорынке в Берлине в середине февраля. Дата премьеры в России пока неизвестна.

Источник: команда фильма «Лето»