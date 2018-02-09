10 февраля в честь Дня российской науки Mail.Ru Group проведет «Открытую лабораторную».

«Открытая лабораторная» — научно-просветительская акция по проверке научной грамотности. В этот день она пройдет в 20 странах мира. Проверить свои знания сможет каждый.

Участникам акции предстоит ответить на вопросы об окружающем мире: можем ли мы увидеть животную клетку в холодильнике и все ли вещества состоят из молекул, может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли, а также почему человек умнее животных.

«Завлабом» станет Алексей Иванченко — руководитель лаборатории физики Политехнического музея.

Акция начнется в 16:00. Она пройдет в офисе Mail.Ru Group и по адресу: Ленинградский проспект, дом 39, строение 79 (метро «Аэропорт»). Участникам нужно предварительно зарегистрироваться, а также иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Источник: Mail.Ru Group