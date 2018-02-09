Широкая ярмарка, творческие мастер-классы, театральные постановки, выступления музыкантов и конкурсы пройдут на ВДНХ на Масленичной неделе.

Масленичная ярмарка на площади Промышленности начнет работать 9 февраля. До 18 февраля посетители ВДНХ смогут попробовать горячие пироги, вафли, сбитень, пряники, чешские колбаски, бургеры и блины.

На ярмарке гости смогут купить сувениры — традиционные масленичные игрушки ручной работы, лечебные чаи, мед, варенье, сушеные грибы, мясные и рыбные деликатесы.

Основные гулянья пройдут на ВДНХ 17 и 18 февраля. Например, будет организована «Вязаная эстафета» — испытания, соревнования и игры с использованием вязаных варежек. На территории праздника будут работать игровые зоны: «Метание варежек», «Бег в варежках» и «Тир», где все желающие смогут поучаствовать в стрельбе варежками.

Также в эти дни гости ВДНХ увидят сказку «Конек-Горбунок» в исполнении уличного театра Pololo, народный театр «Свои ребята» покажет преставление «Русский праздник», театр «Хранители сказок» продемонстрирует постановку «Былина», а новый проект Ирины Питерковой Happy people project представит «Масленичный круг» — уличный спектакль в русской народной стилистике.

Кроме того, на площади Промышленности будет работать интерактивный детский арт-объект. На подиуме разместятся семь разноцветных колонн, которые будут состоять из крутящихся кубиков с картинками. Раскручивая кубики, маленькие гости ВДНХ смогут сложить забавные изображения животных.

Вдобавок к этому, на катке ВДНХ пройдут танцевальные мастер-классы «Русский стиль», «Стенка на стенку», «Хороводы», а также масленичные игры и эстафеты.

Ранее сообщалось, что гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать более 170 видов блинов.

Кроме того, в рамках фестиваля «Московская Масленица» организуют 40 бесплатных экскурсий.

Источник: агентство «Москва»