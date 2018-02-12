The Village и Burger Heroes проведут совместную вечеринку «Eat, Drink, Love» ко Дню святого Валентина.

На мероприятии, посвященном любви к хорошей еде и вину, Burger Heroes представит гастрономический сет «Выбор The Village», состоящий из сэндвича «Форрест Гамп» и бокала просекко. Также посетителей ждет welcome drink в виде бокала игристого и музыка от Степана Казарьяна и Карлоса Костелло.

Вечеринка начнется в 18:00 в среду, 14 февраля, в бургерной на Садовой-Самотёчной, 20.