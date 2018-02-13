В лектории Музея Москвы 13 февраля начинается цикл дискуссий «О любви, дружбе и счастье в большом городе». Встречи пройдут в феврале и марте при поддержке образовательного проекта Science.me.

Философы, социологи, экономисты и политологи обсудят с участниками беседы, как сегодня меняется восприятие любви, дружбы и счастья. Первая встреча будет посвящена обсуждению любви. Участникам предстоит разобраться, как эволюционировало понятие «любовь» и актуально ли то, как о нем говорили Платон и Овидий.

Беседа 27 февраля будет посвящена дружбе и близким понятиям — привязанности, приятельству, симпатии, товариществу — и их месте в социуме. Эксперты обсудят соотношение дружбы с властью и предательством.

Завершающая встреча пройдет 13 марта, она будет посвящена счастью. Участники дискуссии попробуют ответить на вопросы о роли счастья: существует ли в культуре нормативный образ счастливого человека, что нужно для счастья и как понимают счастье жители крупных современных городов.

Билеты можно купить на сайте или в кассах музея.

Источник: Музей Москвы