В цирке на проспекте Вернадского начали проводить экскурсии за кулисы. Посетители смогут увидеть конюшни, балетный зал, репетицию представления на манеже и тайный проход в ложу, построенную для Леонида Брежнева.

Также покажут механизм смены манежей. Их в цирке пять: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой.

Экскурсии проходят каждую среду с 16:30 до 17:30. Билеты можно купить в кассах цирка. Стоимость — 1 000 рублей. Нужна предварительная запись по телефону +7 (495) 930–03–00.

Источник: представители цирка