Команда проекта Arma объявила о проведении фестиваля в Берлине в честь своего десятилетия.

Мероприятие пройдет 2 июня, лайнап организуют под четыре независимые сцены. Подробности события, точное место и состав участников пока не раскрываются.

В фестивале примут участие все основные члены комьюнити Arma, включая диджеев, музыкантов и творческие объединения, подчеркнули представители проекта.

Ранее Arma уже проводила вечеринки в России, Англии и Германии. В мае 2017 года команда отказалась от организации новых мероприятий на отечественных площадках и решила расширять географию. Этому предшествовал срыв нескольких вечеринок в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: Arma