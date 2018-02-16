Онлайн-сервис «КиноПоиск» убрал упоминание министра культуры Владимира Мединского со страницы военной драмы «Собибор». Он значился соавтором сценария картины вместе с Александром Адабашьяном, Андреем Назаровым и Анной Чернаковой.

В самом «КиноПоиске» пояснили, что скорректировали информацию, получив новые данные от прокатчиков.

Предполагается, что фамилию Мединского могли исключить из списка соавторов «Собибора» из-за конфликта интересов: фильм снимался при поддержке возглавляемого чиновником Российского военно-исторического общества, а ради его премьеры министерство культуры могло передвинуть выход в прокат новых «Мстителей». В ведомстве заявляют, что даты согласовали с «Диснеем» заранее, и другие фильмы тут не при чем.

На канале «Культура» Мединского называли автором идеи «Собибора». Сам же министр отрицал свою причастность к фильму и говорил, что на выходных «написал историю на несколько страничек» и отдал ее продюсерам. «У меня нет времени писать сценарии», — подчеркнул он.

Источник: «РБК»