В «Аптекарском огороде» покажут трупный цветок с запахом гнилого мяса
Во вторник, 20 февраля, в «Аптекарском огороде» представят трупный цветок с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти.
Аморфофаллус коньяк, также известный как «язык дьявола», можно будет понюхать после 14:00 в Пальмовой оранжерее на фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима».
«Фестиваль мяса», как называют ежегодное цветение трупного цветка, продлится до конца недели — по 25 февраля. Детальную информацию о растении можно узнать на экскурсиях «Редкости и знаменитости тропиков» в праздничные и выходные дни. Всего в коллекции сада представлено три вида «языка дьявола» — коньяк, изменчивый и ламба.
Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»
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