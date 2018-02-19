Во вторник, 20 февраля, в «Аптекарском огороде» представят трупный цветок с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти.

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru) Фев 19, 2018 в 4:47 PST

Аморфофаллус коньяк, также известный как «язык дьявола», можно будет понюхать после 14:00 в Пальмовой оранжерее на фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима».

«Фестиваль мяса», как называют ежегодное цветение трупного цветка, продлится до конца недели — по 25 февраля. Детальную информацию о растении можно узнать на экскурсиях «Редкости и знаменитости тропиков» в праздничные и выходные дни. Всего в коллекции сада представлено три вида «языка дьявола» — коньяк, изменчивый и ламба.

Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»