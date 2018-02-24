В Москве с 24 февраля по 3 марта проведут бесплатный кинофестиваль «Путешествие по России». Гостям покажут документальные фильмы, снятые в Красноярском крае.

С полной программой мероприятий, запланированных в Доме кино и Московском лектории Русского географического общества, можно ознакомиться здесь.

Для прохода в лекторий потребуется предварительная запись, а также наличие документа, удостоверяющего личность.

Фестиваль «Путешествие по России» с 2014 года проводят в разных городах страны. Ранее в его рамках уже показывали фильмы об Архангельске, Алтае и Бурятии.

Источник: ТАСС