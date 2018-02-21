С 23 февраля по 18 марта в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет выставка экзотических масок «Частицы».

Создатель коллекции масок — московский художник Дмитрий Шабалин.

«Посетители сада увидят поразительные, роскошные, эксцентричные, эпатажные и воистину неповторимые маски из самых разнообразных материалов прямо посреди бананов, пальм, хищных растений, лиан, ананасов, орхидей и скульптур майя», — говорится в пресс-релизе к мероприятию.

Источник: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»