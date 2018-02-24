В здании Казанского вокзала стартует выставка «Москва — Казань — Москва», которая стала итогом исследования Казани столичными и местными художниками.

На экспозиции представят проекты современных авторов, работы из коллекции Фонда Марджани, фотографии из личных архивов и фондов. Цель проекта — показать Казань как третью столицу России, ее окрестности и трансформирующийся образ города.

Выставка продлится с 28 февраля по 25 марта в художественной галерее «Царская башня», расположенной в здании Казанского вокзала. На открытии, которое намечено на 19:00 27 февраля, с тематическими диджей-сетами выступят КА/ША (Екатерина Шилоносова, Александр Скобеев) и Саша Маник.

Источник: Организаторы выставки