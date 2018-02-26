Институт «Стрелка» и «Рыбаков Фонд» запустят онлайн-курс «Как организовать сообщество».

Курс, состоящий из десяти уроков, займет 20 часов. В него войдут рекомендации, как создавать комьюнити, верно выстраивать внутренние взаимоотношения, работать с мотивацией участников и распределять задачи. Занятия нацелены на предпринимателей, руководителей компаний, HR-специалистов, сотрудников некоммерческих организаций и лидеров профессиональных сообществ.

Создатели курса предлагают бесплатное участие в закрытом тестировании курса. Для этого необходимо заполнить анкету, в которой надо рассказать о себе и своей задумке по созданию сообщества. Тестирование начнется в конце марта и продлится в течение следующего месяца. В начале апреля курс станет доступен для всех желающих.

Источник: представители института «Стрелка»