В Москве пройдет шестой фестиваль ирландской культуры Irish Week.

С 14 по 25 марта в киноцентре «Каро Октябрь» представят восемь новинок ирландского кинематографа, короткометражки и анимацию, включая номинированный на «Оскар» мультфильм «Добытчица».

Также 17 марта в клубе «Известия Hall» состоится концерт с участием оркестра волынщиков Москвы и представителей отечественной фолк-сцены, таких как «Тинтал», «Тролль Гнёт Ель» и The Dartz. Хэдлайнерами станет ирландская группа Cuas.

На 18 марта запланировано танцевально-музыкальные шоу Dance Irish, в котором примут участие солисты шоу Riverdance, ирландские музыканты и российские исполнители ирландских танцев.

Кроме того, в программу войдут образовательный лекторий, гастрономический фестиваль, выставки, показ видеоарта и презентации книг. А завершится Irish Week парадом святого Патрика в парке «Сокольники» 24 марта.

Источник: представители Irish Week