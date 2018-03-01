В четверг, 8 марта, на территории Artplay пройдет TEST 5 — вечеринка лейбла System 108 и команды True Light Crew. Прежде серия мероприятий проходила в клубе Gazgolder.

Участие в событии примут идеолог лейбла L.I.E.S. Records Рон Морелли, техногуру Дэнни Волферс, известный как Legowelt, легенда французского рейва 90-х The Hacker, а также I-F — основатель голландских лейблов Viewlexx и Murder Capital.

Отечественную сцену представят сооснователь Arma17 Наташа Абель, резиденты Boiler Room Юлия Говор, Даша Редкина, Рустам Мирзоев из лейбла Redpanda, а также Алексей Хэлласик (Sariim), Ярослав Вялых, дуэт Zoya Zerkalski + Lisokot, Артем Крючков (El) и украинец Alex Savage.

Стоимость входа составит 2 тысячи рублей, по предпродаже билеты доступны за 1 500 рублей.

Источник: TEST 5