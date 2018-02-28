Молодые музыковеды из Московской консерватории и Академии имени Гнесиных запустили сайт Stravinsky.online о современной музыке и сопровождающих ее культурных процессах.

Создатели проекта хотят преодолеть «трудности перевода» между современными композиторами и публикой и познакомить читателей с творчеством неизвестных в России авторов. На сайте можно узнать о последних музыкальных новостях, прочитать переведенные статьи и интервью о новой музыке или послушать плейлисты к концертам с комментариями музыковедов.

Кроме того, команда Stravinsky.online организует дискуссии и публичные лекции. Первая встреча состоится в 21:00 в четверг, 1 марта, в Новом пространстве Театра наций. На ней обсудят, какими должны быть медиа о новой музыке.

Источник: Создатели проекта