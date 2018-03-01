Пенсионеры, желающие принять участие в пилотном проекте столичных властей по активному долголетию, могут выбрать бесплатный курс для занятий.

Занятия разделили на три базовых направления: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие. Спортивных пенсионеров приглашают на занятия скандинавской ходьбой, гимнастикой, а также на курс о здоровом образе жизни и правильном питании. Творческие лаборатории организуют занятия танцами, пением и рисованием. Пенсионеров также обучат английскому языку и компьютерной грамотности.

Свои успехи участники проекта смогут продемонстрировать на городских фестивалях «Супербабушка», «Супердедушка» или танцевальном марафоне «Возраст.нет».

Для записи на один из курсов необходимо оставить заявку в ближайшем центре соцобслуживания. Подойти нужно с паспортом, СНИЛСом и социальной картой москвича в течение года.

Источник: Сайт мэра Москвы