Пенсионеры могут подать заявку на бесплатные занятия спортом и творчеством
Пенсионеры, желающие принять участие в пилотном проекте столичных властей по активному долголетию, могут выбрать бесплатный курс для занятий.
Занятия разделили на три базовых направления: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие. Спортивных пенсионеров приглашают на занятия скандинавской ходьбой, гимнастикой, а также на курс о здоровом образе жизни и правильном питании. Творческие лаборатории организуют занятия танцами, пением и рисованием. Пенсионеров также обучат английскому языку и компьютерной грамотности.
Свои успехи участники проекта смогут продемонстрировать на городских фестивалях «Супербабушка», «Супердедушка» или танцевальном марафоне «Возраст.нет».
Для записи на один из курсов необходимо оставить заявку в ближайшем центре соцобслуживания. Подойти нужно с паспортом, СНИЛСом и социальной картой москвича в течение года.
Источник: Сайт мэра Москвы
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