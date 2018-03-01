Компания Star Media опубликовала трейлер российской адаптации американского сериала «Менталист». Режиссером шоу выступил Алексей Мурадов.

Главного героя в сериале сыграл израильский актер Ехезкель Лазаров.

Ранее сообщалось, что «Менталиста» будет транслировать Первый канал, «Че» и украинский ICTV.

«Менталист» — американский сериал производства телекомпании CBS о психологе, который долгое время притворялся телевизионным экстрасенсом. Проект закрыли в 2015 году.

Источник: Star Media