8 марта в Перовском парке состоится весенний бал.

Посетители парка смогут погрузиться в атмосферу настоящего бала и почувствовать себя частью светского раута.

Кроме того, гости мероприятия смогут посетить мастер-класс по созданию маскарадной маски, урок по основам бального танца, а также мастер-классы по стилю, походке и фотопозированию.

На весеннем балу также будет работать детская игровая зона и фотозона с моментальными снимками.

Весенний бал начнется в 12:00, а закончится — в 15:00. Место проведения. Вход свободный.

Источник: пресс-служба Перовского парка