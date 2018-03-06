«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер фильма «Черновик» — экранизации одноименного фантастического романа Сергея Лукьяненко от 2005 года.

Режиссером картины выступил Сергей Мокрицкий. Она рассказывает про москвича Кирилла, которого сыграл Никита Волков. Однажды друзья перестают его узнавать, из его паспорта пропадают все записи, а сам герой открывает в себе суперспособности. Кирилл начинает путешествовать между мирами и обнаруживает, что у Москвы существуют и другие версии — например, с боевыми матрешками или пляжем прямо под стенами Кремля.

Премьера «Черновика» состоится 25 мая. Уже идет работа над продолжением — фильмом «Чистовик».

Источник: «Кинопоиск»