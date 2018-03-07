В музее современного искусства «Гараж» появился филиал «Фабрики» Энди Уорхола. Здесь можно вспомнить знаменитые работы художника и послушать группу Velvet Underground, для которой он создал обложку с желтым бананом.

Публикация от Garage (@garagemca) Мар 6, 2018 в 10:54 PST

«Фабрика» — одна из десяти комнат выставки «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые». Выставка посвящена 50-й годовщине выхода его книги «Кризис безобразия».

Проект откроется в 19:00 в среду, 7 марта. До закрытия музея вход свободный.

Ранее The Village отобрал 13 наиболее интересных выставок, которые пройдут в ближайшие три месяца.

Источник: «Гараж»