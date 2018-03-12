Организаторы конкурса «Взлет» открыли прием заявок от молодых художников и начинающих специалистов в области современного искусства. В третьем сезоне проекта победители смогут организовать выставку работ в салоне самолета Як-42 на площади Промышленности на ВДНХ.

В конкурсе могут участвовать авторы в возрасте от 18 до 30 лет. От них ждут как индивидуальные, так и групповые работы. Заявки в номинациях «Art&Science», «Дизайн» и «Искусство» принимаются по 30 апреля, а по направлениям «Видео-арт» и «Фотография» — по 31 мая.

Для участия во «Взлете» необходимо отправить заполненную форму с указанием выбранного направления, описанием концепции проекта и портфолио на электронную почту [email protected]. Более подробно с правилами можно ознакомиться на сайте конкурса.

Победителей определит группа из пяти кураторов, в которую входят член Академии графического дизайна Эрик Белоусов («Дизайн»), преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Игорь Мухин («Фотография»), основатель галереи Pop/off/art Сергей Попов («Современное искусство»), исследователь новых медиа Наталья Фукс («Art&Science») и директор проектов центра «МедиаАртЛаб» Ольга Шишко («Видео-арт»).

Источник: организаторы мероприятия