Московский зоопарк совместно с Ботаническим садом университета имени Сеченова запускает курсы органического садоводства и огородничества «Рассады зоосада».

Программа состоит из девяти занятий, шесть из которых теоретические и три —практические. Лекторы расскажут о принципах органического земледелия, как правильно возделывать почву, когда и что сажать, а также как вырастить сад или огород в городской квартире.

Курс рассчитан на тех, кто уже имел дело с огородами и садами, но хочет углубить и расширить свои познания.

Занятия стартуют 20 марта и закончатся 24 апреля. Стоимость абонемента — 7 500 рублей. Билеты можно приобрести в кассах зоопарка или онлайн.

Более подробно о курсах можно узнать на дне открытых дверей 13 марта в 19:00. Запись ведется по ссылке или по номеру: + 7 (906) 084-48-41.

Источник: Московский зоопарк