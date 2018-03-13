В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели высотой до 20 метров. Аттракцион «Храм огня» появится в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам.

Качели поместят в центр импровизированного святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. До 40 гостей старше 11 лет смогут прокатиться над светомузыкальными фонтанами и искусственным огнем. Аттракцион работает в нескольких режимах — от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение.

Качели станут первой конструкцией, которую начнут устанавливать в тематической зоне «Затерянный мир» площадью 20 тысяч квадратных метров. Здесь появятся и другие аттракционы, а также подвижные реплики динозавров и фантастических существ.

The Village уже рассказывал, как будет выглядеть «Остров мечты», который должен стать самым крупным крытым парком развлечений в мире.

Источник: сайт мэрии Москвы