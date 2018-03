В субботу, 17 марта, состоится транс-вечеринка от команды PHO fighters в Столешниковом переулке, 7, строение 2.

По словам организаторов, на «Psy-trance will never die but you will» можно будет отдохнуть от дарк-техно-рейвов. Также гостей ждет множество проекций в стиле psychedelic liquid light и неонового спандекса.

В лайнапе вечеринки: Okkultative («Рабица»), Advokat (создатель лейбла «Бердянск»), Podster (основатель PHO fighters) и Chelogod (Никита Сологуб, «Медиазона»).

Вечеринка начнется в 21:00, а закончится — в 03:00. Вход свободный.

Источник: организаторы мероприятия