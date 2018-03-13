Украинский музыкант Иван Дорн пополнил лайнап первого дня музыкального фестиваля Park Live, который пройдет в парке Горького 27–29 июля.

Ранее стали известны другие хедлайнера фестиваля, в их числе — Gorillaz, трип-хоп-группа Massive Attack, диджей Дэвид Гетта. На Park live приедут также Трики, Bonobo, Young Fathers, Little Dragon и Туве Лу. Билеты доступны на сайте билетного оператора.

Два года назад Иван Дорн рассказывал The Village о любимых местах в Москве.

Источник: Организаторы Park Live