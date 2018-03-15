В Москве состоятся бесплатные кинопоказы фильмов-лауреатов 28-го «Кинотавра», посетить которые смогут люди с проблемами слуха и зрения.

Инклюзивный фестиваль «Безграничные возможности» откроется фильмом «Теснота». Его покажут в 19:00 в пятницу, 16 марта, в Центре документального кино. Основной же площадкой проекта станет кинотеатр «Космос». 17 марта в 16:00 там покажут криминальную комедию «Блокбастер». 18 марта в 14:00 зрители смогут увидеть музыкальную драму «Жги», а в 16:00 начнется показ короткометражек «Время жить, время умирать», «Молоко», «Первый» и «Лалай-Балалай». Он повторится в субботу, 24 марта, в это же время, а за два часа до этого покажут драму «Заложники». Накануне, 23 марта, в 19:00 в кинотеатре «Октябрь» также представят фильм «Голова. Два уха». Завершится фестиваль показом драмы «Аритмия». Он состоится в «Космосе» в 16:00 в воскресенье, 25 марта.

Зрителям с проблемами зрения и слуха, планирующим посетить фестивальные показы, желательно зарегистрироваться по электронной почте [email protected] или телефону: +7 (916) 571–34–81. Слабовидящих просят сообщить о количестве сопровождающих.

Более подробно о подготовке фестиваля и особенностях адаптации российских фильмов можно прочитать в материале The Village.

Источник: организаторы «Кинотавра»