В субботу, 17 марта, в кинотеатре «Октябрь» пройдет показ фильма «Комната» Томми Вайсо. Единственный сеанс пройдет в 19:30 — после показа фильма «Горе-творец» Джеймса Франко об истории создания «Комнаты». Билет на показ стоит 200 рублей.

«Комната» вышла в 2003-м году и стала режиссерским и актерским дебютом Вайсо, до этого в кино не замеченным. Фильм неоднократно называли «самым худшим в истории», при этом практически сразу после выхода его разобрали на цитаты и мемы.

Источник: фирма-прокатчик Cool Connections