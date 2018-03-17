Рэпер Баста, — Василий Вакуленко, — запустит собственное шоу «GazLive» на Youtube-канале. Соведущим станет бывший участник группы «Грибы» Kyivstoner.

Баста рассказал, что в эфир будут приходить «самые интересные люди страны», а зрители смогут заранее присылать свои вопросы, которые ведущий задаст героям. Гостем первого выпуска станет журналист Юрий Дудь, — автор аналогичного youtube-проекта «вДудь». Любопытно, что Баста, в свою очередь, был первым героем шоу у Дудя, в феврале 2017 года. Начало сбора вопросов журналисту уже заявлено.

Шоу запустится после завершения «прибалтийского тура» Вакуленко. Спонсором Баста называет кэшбэк-сервис «Летишопс».

Источник: Афиша Daily