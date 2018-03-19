В Институте Сервантеса стартовал цикл лекций о средневековой архитектуре Испании.

В качестве лектора выступит историк-испанист Лев Масиель Санчес, вместе с которым участники рассмотрят главные произведения испанской средневековой архитектуры и ее отличия от зодчества соседей — Франции, Португалии, Марокко.

Следующая встреча, посвященная романской архитектуре, пройдет 21 марта. На мероприятиях 4 и 18 апреля гостям расскажут о готической архитектуре, исламской архитектуре Аль-Андалуса и стиле мудехар.

Каждая лекция начинается в 19:00 и стоит 500 рублей.

Источник: организаторы лектория