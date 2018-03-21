В Сети набирает популярность проект Animotion, в рамках которого российский художник Дмитрий Грозов перерисовывает кадры из известных фильмов в стиле аниме. Последние его работы, опубликованные в середине марта, посвящены советским картинам.

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Кавказская пленница»

«Бриллиантовая рука»

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Изначально художник планировал сделать серию из двух-трех работ, однако сейчас в Animotion представлено уже более 80 оригинальных изображений, большая часть из которых создана по мотивам голливудских фильмов.

«Бегущий по лезвию 2049»

«Пятый элемент»

«Сияние»

«Трансформеры»

«Смертельная битва»

Источник: TJ