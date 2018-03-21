Проект Animotion с кадрами из советских фильмов в стиле аниме
В Сети набирает популярность проект Animotion, в рамках которого российский художник Дмитрий Грозов перерисовывает кадры из известных фильмов в стиле аниме. Последние его работы, опубликованные в середине марта, посвящены советским картинам.
«Иван Васильевич меняет профессию»
«Кавказская пленница»
«Бриллиантовая рука»
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Изначально художник планировал сделать серию из двух-трех работ, однако сейчас в Animotion представлено уже более 80 оригинальных изображений, большая часть из которых создана по мотивам голливудских фильмов.
«Бегущий по лезвию 2049»
«Пятый элемент»
«Сияние»
«Трансформеры»
«Смертельная битва»
Источник: TJ
КомментарииПодписаться