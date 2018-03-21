Кинотеатр «Юность» открывается после ремонта предпремьерным показом фильма «Земля: Один потрясающий день», рассказывающего о самых экзотических уголках планеты.

Картину покажут на языке оригинала с русскими субтитрами сегодня, 21 марта, в 18:00 и 20:00. До 4 апреля дневные сеансы будут стоить 150 рублей, а вечерние — 250 рублей. Также в день открытия киноцентра местная кофейня Coffee Crew приготовит для гостей бесплатные напитки: эспрессо, капучино или «альтернативу».

«Юность» станет постоянной площадкой для специальных проектов и ретроспектив сети «Москино». Так, уже 25 марта в рамках проекта «Театр в кино» здесь пройдет показ фильма «Гамлет» с Бенедиктом Камбербэтчем. Также в репертуар «Юности» войдут фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами и российское авторское кино. Для семейной аудитории покажут детскую анимацию в дубляже.

Источник: «Москино»