Институт театрального искусства ГИТИС при поддержке Московского музея современного искусства организует интерактивный проект «ДНК театра. Выставка-перформанс к 140-летию ГИТИСа».

В эти дни здесь пройдут мастер-классы по сценическому движению, фехтованию и технике речи, а также экспериментальные постановки. В это же время актеры и режиссеры проведут опыты, в которых могут поучаствовать зрители. К мероприятиям присоединятся коллективы театров «Квартет И», «Мастерская Петра Фоменко» и «Геликон-опера».

Проект представят в восеми залах-лабораториях, по числу факультетов ГИТИСа. Здесь же состоится перформанс по мотивам пьесы Карло Гольдони «Трактирщица».

Праздничная программа продолжится с 28 марта по 8 апреля в ММОМА на Гоголевском бульваре.

Источник: Организатор мероприятия