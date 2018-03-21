В Пушкинском музее 22 марта в рамках выставки «Уильям Генри Фокс Тальбот. У истоков фотографии» с лекцией выступит куратор фотографии Национального музея науки и медиа (Брэдфорд, Великобритания) Джеффри Белнэп.

На лекции Белнэп расскажет об особенностях коллекции Тальбота, которая насчитывает более 6 тысяч фотографий и негативов, об изучении его работ и о значении открытия Тальбота — негативно-позитивного процесса — в истории мировой культуры.

Встреча начнется в 19:00 в главном здании музея, зал № 29. Для участия в мероприятии необходимы билет в музей и предварительная регистрация.

The Village уже рассказывал, как смотреть выставку изобретателя фотографии Уильяма Генри Тальбота.

Источник: Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина