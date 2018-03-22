31 марта холдинг Winstrike откроет на нулевом этаже Центрального детского магазина на Лубянке киберспортивную арену на 125 игровых мест.

Winstrike Arena займет больше тысячи квадратных метров. Помещение оборудуют компьютерами Omen от HP и геймерскими мониторами LG, а также четырьмя VIP-комнатами и душевой кабиной. Здесь же разместятся кафе и сцена. Также арена позволит проводить круглосуточные трансляции из студии. Ее резидентами станут десять популярных стримеров. Их имена пока не называют.

В планах Winstrike — построить сеть киберспортивных арен по всей России и за рубежом.

Источник: «Канобу»