В особняке Спиридонова представят спектакль-вечеринку «Мистический стриптиз». Первое представление пройдет 17 мая.

Постановка расскажет о жизни сотрудницы эскорт-агентства в Москве недалекого будущего. Авторы вдохновлялись фильмом «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, теориями заговора и историями из индустрии секс-услуг. Создатель спектакля Донатас Грудович известен своими футуристическими шоу на открытиях «Формы» и Burning Man.

Билеты уже в продаже. До 30 марта их можно купить за тысячу рублей. В первый ряд — за 5 тысяч. С приближением мероприятия стоимость участия в спектакле-вечеринке будет дорожать.

На входе действует фейсконтроль и черный дресс-код.

Ранее The Village рассказывал, как устроен российский рынок эскорт-услуг.

Источник: Futurist Theatre