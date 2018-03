21 июля состоится восьмой фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival. В лайнап этого года вошли шесть коллективов.

Хейдлайнером станет шотландская рок-группа Biffy Clyro. За 20 лет на сцене музыканты успели выступить на разогреве у The Rolling Stones, The Who и RHCP. В прошлом году они покоряли публику фестиваля в Гластонбери и музыкального уик-энда Radio 1.

Помимо шведов, на сцене фестиваля выступят рок-фолк-дуэт Wolf Alice, «ливерпульская четверка» Circa Waves и представители утонченного арт-рока Sundara Karma. Сольные проекты представят 22-летний «дикарь» Том Греннан, балансирующий между инди и соулом, и Майлс Кейн с классикой брит-попа.

Вход — 800 рублей. Билеты доступны на сайте фестиваля.

Источник: Ahmad Tea Music Festival