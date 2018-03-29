С понедельника, 2 апреля, в Москве откроют продажу карт «Музей в подарок», позволяющих проходить в музеи без билетов и очередей.

Абонемент действует в течение полугода и рассчитан на десять посещений городских музеев. Партнерами проекта уже стали 13 институций и их филиалы, в дальнейшем список будет постоянно расширяться.

Стоимость карты составит 2 150 рублей. При средней цене одного билета около 300 рублей посетители сэкономят почти 1 тысячу рублей, отмечает генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

Заказать карту можно на сайте Мосгортура, выбрав один из пяти вариантов оформления: с изображением Кремля, с надписью «Я люблю Москву», с картой города, со скелетом динозавра или с композицией в стиле супрематизма. А при заказе от 100 экземпляров можно получить корпоративную карту и выбрать индивидуальный дизайн.

Источник: сайт мэрии Москвы